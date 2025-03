Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch und Einbruchsversuche vom Donnerstag

Rommerskirchen / Neuss (ots)

Am Donnerstag (20.03.), zwischen 18:45 Uhr und 20:15 Uhr, ereignete sich ein Einbruch am Heimchesweg. Die Unbekannten verschafften sich über ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sämtliche Räume wurden durchsucht und es wurde Schmuck entwendet.

In Neuss kam es am Donnerstag zu einem versuchten Einbruch an der Nordkanalallee. In der Zeit von 14:20 Uhr bis 16:10 Uhr versuchten Unbekannte eine Wohnungstür aufzuhebeln. Ihr Vorhaben scheiterte.

Am Donnerstag, gegen 20:40 Uhr, konnte ein Hausbewohner eines Einfamilienhauses an der Merkurstraße ein Geräusch und eine Person in seinem Haus wahrnehmen. Nachdem er mit Rufen auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Unbekannte. Die eingesetzten Beamten konnten eine angelehnte Leiter, welche nicht dem Hausbesitzer gehört, sowie ein aufgebrochenes Fenster feststellen. Nach ersten Erkenntnissen sei nichts entwendet worden.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Türen und Fenster werden von Einbrechern oft schon in Sekundenschnelle überwunden. Aber auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln machen es den Dieben leicht, einzudringen. Dabei können viele Einbrüche durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

