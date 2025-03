POL-NE: Betrüger scheitern dank aufmerksamer Zeugin

Neuss (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (20.3.) ist eine bislang unbekannte Person in eine Apotheke am Neumarkt in der Neusser Innenstadt eingebrochen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drang der Tatverdächtige gegen 01:20 Uhr durch Aufbrechen einer Glastür in den Verkaufsraum ein. Er löste jedoch ein Alarmsystem aus und flüchtete ohne Beute in Richtung der Stadtbücherei. Auf der Suche nach dem mutmaßlichen ...

