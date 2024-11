Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zurückgerollt

Hildburghausen (ots)

Mittwochnachmittag warteten zwei Autofahrer hintereinander an einer roten Ampel in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen. Ein 83-Jähriger, der sich in dem Fahrzeug vor dem einer 30-Jährigen befand, rollte rückwärts auf den haltenden Pkw auf, wodurch an beiden Fahrzeugen geringer Sachschaden entstand. Verletzte gab es nicht.

