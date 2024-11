Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt den abgebildeten Mann?

Schmalkalden (ots)

Am 15.05.2024 entwendete ein bislang unbekannter Mann das E-Bike eines 37-Jährigen aus dem Treppenaufgang zum Parkhaus in der Judengasse in Schmalkalden. Das Pedelec der Marke "Cube" war an einem dort befindlichen Fahrradständer angeschlossen und hat einen Wert von etwa 2.800 Euro. Eine Überwachungskamera der dortigen Bank fertigte Bilder von dem Täter, die nach dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes nun veröffentlicht werden. Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise geben? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0125173/2024.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell