Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Autoeinbrüche in Tiefgarage - Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt (ots)

In der Nacht vom 03.05.2025 auf den 04.05.2025 wurde in der Rheinallee in der Mainzer-Neustadt in zwei Autos eingebrochen, die in einer Tiefgarage geparkt waren.

Vermutlich zwischen 23:00 Uhr und 06:30 Uhr wurde jeweils die hintere Fensterscheibe, auf der Fahrerseite der Autos eingeschlagen. In einem Fall wurde ein Laptop mitsamt Laptoptasche entwende, bei dem zweiten Fahrzeug blieb der Täter erfolglos.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell