Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erst zusammen gesoffen und dann gestritten und bedroht

Bad Salzungen (ots)

Am 14.02.2025 gegen 20:03 Uhr meldete der 56jährige Geschädigte über den Notruf, dass er von einem Bekannten bedroht wird. Der 44jährige Täter hatte zusammen mit dem Geschädigten in dessen Wohnung in Bad Salzungen, Martin-Luther-Straße reichlich Alkohol konsumiert. Irgendwann gerieten die Beiden in Streit, in dessen Folge der Täter dem Geschädigten dann drohte ihm ein Messer in den Kopf zu stechen. Bei Eintreffen der Beamten hatte der Täter bereits die Wohnung verlassen, konnte aber noch im Umfeld festgestellt werden. Der Geschädigte hatte einen Atemalkoholwert von 1,85 und der Täter von 2,12 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell