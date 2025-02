Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zum wiederholten Mal in den Keller eingebrochen

Bad Salzungen (ots)

Am 14.02.2025 erschien der 71jährige Geschädigte auf der PI Bad Salzungen und zeigte an, dass zum wiederholten Mal in seinen Keller, in Bad Salzungen, Werner-Lamberz-Straße 12 eingebrochen wurde. Der Tatzeitraum beläuft sich auf den 10.02. 17:00 Uhr bis zum 14.02.2025 12:00 Uhr. Unbekannte Täter entfernten die Vorhängeschlösser und entwendeten aus dem Keller 4 Schraubzwingen, sowie eine Tischfräse. Der Entwendungsschaden beläuft sich dabei auf zirka 250 Euro. Hinweise die zur Aufklärung der Tat und zur Ergreifung der Täter dienen nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell