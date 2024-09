POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Kell am See (ots) - Am 17.09.2024 befuhr ein Holztransporter mit aufgeladenem Langholz gegen 08:00 Uhr die B407 in Fahrtrichtung Hermeskeil. Kurz hinter der Ortslage Kell am See verlor dieser Ladung in Form von Baumrinde, wodurch ein entgegenkommender PKW an einem vorderen Scheinwerfer und der Frontschürze ...

