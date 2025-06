Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Verfolgungsfahrt

Freiburg (ots)

Am Montag, 02.06.2025, gegen 21:45 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung das Geräusch von quietschenden Reifen wahrnehmen. Bei der Suche nach der Ursache konnte im Kreisverkehr in der Robert-Gerwig- Str. in Waldshut ein BMW, welcher driftend durch den Kreisverkehr fuhr, festgestellt werden. Das Fahrzeug sollte im Bereich der Feuerwehr einer Kontrolle unterzogen werden, allerdings entfernte sich der Fahrer, mit hoher Geschwindigkeit. Trotz des Anhaltesignals: "STOPP POLIZEI" und dem Einsatz von Blaulicht und Martinshorn flüchtete das Fahrzeug über die Brückenstraße durch die Friedrichstraße in Richtung Schmitzingen. Dabei fuhr der Tatverdächtige innerorts zum Teil mit über 100 km/h. Im Bereich der B500 konnte der BMW durch eine weitere eingesetzte Streife später kontrolliert werden. Dem 27-jährigen Fahrer droht nun ein Strafverfahren und führerscheinrechtliche Maßnahmen werden geprüft. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen (07751 8316 -531) sucht Zeugen, die die Verfolgungsfahrt beobachtet haben oder Personen, die durch die Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet oder geschädigt wurden.

