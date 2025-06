Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Tumultartige Szenen auf Fußballplatz in Minseln

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.06.2025, kurz vor 17.00 Uhr, soll es in den Schlussminuten eines Kreisliga B Spieles auf dem Fußballplatz in Minseln zu tumultartigen Szenen / körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gekommen sein. Beteiligt an der Auseinandersetzung auf dem Spielfeld seien Spieler aber auch Zuschauer der jeweiligen Fangemeinde gewesen. In der Spitze sollen sich mehrere Dutzend Personen auf dem Spiefeld befunden haben. Im weiteren Verlauf konnte die Situation durch Ordner unter Kontrolle gebracht werden. Bislang sind der Polizei zwei verletzte Personen bekannt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind hier noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

