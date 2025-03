POL-HI: Trunkenheitsfahrt in Nettlingen

Hildesheim (ots) - Am Samstag, 08.03.2025, kam es gegen 13:00 Uhr in einem Cafe in der Hildesheimer Innenstadt zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Personen. Hierbei zog eine der Personen eine - wie sich in Nachhinein herausstellte - Schreckschusspistole und drohte damit seinem Gegenüber. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der 59-jährige Tatverdächtige (albanischer Staatsangehöriger) in der Osterstraße ...

