POL-HI: Zwei Motorradunfälle mit drei Verletzten auf dem Weinberg

Hildesheim (ots) - Sarstedt (ep) - Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus in der Hildesheimer Straße ein. Dort werden mehrere Zimmer durchwühlt. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruchdiebstahl geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 985 0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim ...

