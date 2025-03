Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall mit Stadtbahn

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Am 07.03.25, 09:58 Uhr kam es an der Kreuzung Breslauer Straße/ Röntgenstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Stadtbahn der Üstra. Ein 73-jähriger Sarstedter befuhr mit seinem Honda die Breslauer Str. aus Richtung Heisede und bog nach links in die Röntgenstraße ab. Hierbei übersah er die Stadtbahn, die ebenfalls aus Richtung Heisede fuhr. Die Stadtbahn erfasst den Honda im Heckbereich und schleuderten das Fahrzeug herum. Beide Insassen des Honda blieben dabei unverletzt. Durch die eingeleitete Gefahrenbremsung der Stadtbahn verlor jedoch ein 47-jähriger Fahrgast aus Laatzen sein Gleichgewicht und stürzte. Er musste zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich als Zeugen zu Verfügung zu stellen. PK Sarstedt, Tel.: 050669850.

