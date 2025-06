Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Baustellencontainer in Kleinkems aufgebrochen

Zielrichtung Baumaschinen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Montag, 02.06.2025, 18.00 Uhr bis Dienstag, 03.06.2025, 07.10 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft auf einer Baustelle am Bahndamm in der Alte Weinstraße in Kleinkems einen Baustellencontainer auf. Um in den Container zu gelangen schnitt die unbekannte Täterschaft mittels eines Trennschleifers ein etwa 1 Meter x 1 Meter großes Loch in den Container. Aus dem Container wurden eine Vielzahl von Baumaschinen der Marke Hilti und Makita entwendet. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden. Zudem versuchte die unbekannte Täterschaft einen Rollladen eines Bürocontainers aufzuhebeln, was augenscheinlich nicht gelang. Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein.

