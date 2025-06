POL-FR: Weil am Rhein: Vollbrand eines Pkw in der Schafackerstraße

Freiburg (ots) - Am Freitag, 30.05.2025, gegen 22:00 Uhr wurde bei einem BMW-Fahrer in der Hauptstraße in Höchenschwand ein Atemalkoholwert von knapp zwei Promille festgestellt. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Den 70-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Christoph Efinger ...

