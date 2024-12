Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einsatz vor Grundschule

Nachtragsmeldung

Kehl, Goldscheuer (ots)

Nach dem Vorfall am vorangegangenen Tag in der Goethestraße in Kehl-Goldscheuer wurden strafrechtliche Ermittlungen wegen des Verdachts einer möglichen Bedrohung aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Offenburg erwirkte am Donnerstag die vorläufige richterliche Unterbringung der Frau in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.

Ursprungsmeldung vom 11.12.2024

Zu einem Polizeieinsatz und der Ingewahrsamnahme einer amtsbekannten Frau kam es am Morgen in der Goethestraße in Kehl-Goldscheuer. Mehrere Zeugen meldeten im Umfeld einer dortigen Grundschule eine Frau, die mit einem Messer in der Hand herumlaufen soll. Alarmierte Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kehl eilten zur Einsatzörtlichkeit und konnten die offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau am Betreten der Schule hindern. Sie musste unter Anwendung unmittelbaren Zwanges in Gewahrsam genommen werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie kein Messer bei sich. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Zu einem direkten Angriff gegen Personen kam es nicht. Die konkreten Hintergründe sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

