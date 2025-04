Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Promille-Pick-Up: Betrunkener lässt sich von Betrunkenem abholen

Edenkoben (ots)

Ein kurioser Vorfall ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Edenkoben: Ein alkoholisierter 58-jähriger Mann, der sich verantwortungsbewusst nicht selbst ans Steuer setzen wollte, ließ sich von einem Bekannten abholen. Doch auch dieser stand unter Alkoholeinfluss. Gegen 00:05 Uhr kontrollierte die Polizei den 59-jährigen Fahrer des Fahrzeugs, das den betrunkenen Mann abholen sollte. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von 0,68 Promille. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Beide Männer mussten ihren Heimweg auf anderem Wege antreten. Den Fahrer erwartet nun neben dem Bußgeld in Höhe von 500 Euro noch einen Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell