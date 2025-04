Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kradfahrer ohne Führerschein gestürzt

Bild-Infos

Download

B10/Landau (ots)

Am Samstag, den 12. April 2025, gegen 19:30 Uhr, verlor ein 44-jähriger Motorradfahrer auf der B10 in Höhe Landau aufgrund eines Schadens am Vorderreifen die Kontrolle über sein Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Fahrer leicht im Gesicht und an den Beinen. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell