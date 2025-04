Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Roschbach (ots)

Am Freitag, den 11. April 2025 wurde gegen 22:40 Uhr ein Pkw auf der L516 in Höhe Roschbach festgestellt. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle konnten die Beamten bei dem 46-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab 0,88 Promille. Zusätzlich zu dem Bußgeld in Höhe von 500 EUR erwartet den Betroffenen ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

