POL-PDLD: Landau - Gebäudebrand in der Weißenburger Straße

Landau (ots)

Am heutigen Morgen, 12.04.2025, kam es in der Weißenburger Straße in Landau zu einem Wohnungsbrand. Im 2. Stock des Gebäudes brach gegen 06:30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer aus. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. 18 Personen mussten vor Ort von den Einsatzkräften betreut werden. Die Feuerwehr Landau war mit 50 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen vor Ort, die Brandbekämpfung war gegen 9 Uhr final abgeschlossen. Die Weißenburger Straße musste von der Schlösselkreuzung bis zum Bahnübergang im Zeitraum 06:30 Uhr - 10:00 Uhr voll gesperrt werden. Das Haus wurde nach einer ersten Begutachtung als "nicht begehbar/bewohnbar" eingestuft, die Bewohner wurden entsprechend untergebracht und versorgt. Im Einsatz waren auch die Schnelleinsatzgruppe Betreuung + Sanität der Stadt Landau und des Landkreis SÜW, sowie Kräfte vom Rettungsdienst, Polizei und vom Vollzugsdienst der Stadt Landau.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen. Die Polizei Landau bedankt sich bei allen Einsatzkräften und Helferinnen/Helfern vor Ort für ihren Einsatz.

