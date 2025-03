Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Pkw kommt von der Fahrbahn ab - drei Verletzte

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (28.03.2025) ereignete sich in Lübeck - Kücknitz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrzeugführerin mutmaßlich alleinbeteiligt mit ihrem BMW von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. In dem Pkw befanden sich neben der Fahrerin ihre zwei Kinder. Alle drei Fahrzeuginsassen erlitten Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen 08:50 Uhr erhielt die Polizeileitstelle eine Meldung über einen Unfall auf der Travemünder Landstraße bei Dummersdorf. Eine Fahrzeugführerin sei mit einem schwarzen BMW gegen einen Baum gefahren.

Die 28-jährige Fahrerin hatte mit ihren beiden Kindern die Travemünder Landstraße von Ivendorf kommend in Richtung der Solmitzstraße befahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam die Lübeckerin alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar und wird Gegenstand der Ermittlungen.

Die Lübeckerin sowie ihre Kinder erlitten Verletzungen und wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kinder im Alter von 11 Monaten und 6 Jahren gelten als schwer verletzt, während die Mutter leicht verletzt wurde. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt für niemanden.

Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Außerdem wurden zwei Bäume beschädigt. Zur Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt keine Abgaben gemacht werden.

