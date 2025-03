POL-EU: Kollision zwischen Pkw-Fahrer und Radfahrer

Weilerswist-Klein-Vernich (ots) - Am gestrigen Mittwoch (5. März) drangen unbekannte Täter zwischen 12.15 und 13.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Zülpicher Straße in Weilerswist-Klein-Vernich ein. Die Unbekannten gelangten über den rückwärtigen Garten des Einfamilienhauses in das Haus. Dazu hebelten sie die Terrassentür auf. Im Wohnhaus wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht und unter anderem Bargeld, ein Laptop und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat ...

