POL-EU: Nach Auseinandersetzung in Gewahrsam genommen

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (4. März) beobachtete ein Ladendetektiv gegen 15.30 Uhr zwei Männer (22, 24) bei einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus auf der Spiegelstraße in Euskirchen. Während der 24-Jährige Schuhe an sich nahm, entwendete der 22-Jährige eine Jacke. Anschließend entfernten sich beide Personen zügig aus dem Geschäft. Der Ladendetektiv konnte die beiden Männer am Bahnhof in Euskirchen ...

