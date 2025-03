Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Container aufgebrochen

Euskirchen (ots)

In der Zeit von Donnerstag (27. Februar), 15 Uhr, bis Dienstag (4. März), 8.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu mehreren Containern auf einem Firmengelände an der Lisztstraße in Euskirchen-Kuchenheim.

Die Unbekannten öffneten gewaltsam mehrere Container. An einem Container wurde ein Vorhängeschloss beschädigt.

Aus den Containern wurden nach ersten Erkenntnissen Gartengeräte entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Euskirchen unter der Rufnummer 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell