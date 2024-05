Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sachbeschädigungen: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Pforzheim (ots)

Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen ereigneten sich am Sonntag an unterschiedlichen Örtlichkeiten in Pforzheim.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zerkratzte ein bislang Unbekannter am Sonntag im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 16:20 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Straße im Ortsteil Brötzingen fünf am Fahrbahnrand abgestellte Autos.

Außerdem zerkratzten unbekannte Täter am Sonntagabend im Zeitraum von 20 Uhr bis etwa 23:10 Uhr ebenfalls insgesamt sechs geparkte Fahrzeuge in der Helmutstraße.

Die bislang insgesamt 11 beschädigten Fahrzeuge wurden jeweils seitlich mit einem mutmaßlich spitzen Gegenstand beschädigt. Der durch das Zerkratzen entstandene Sachschaden ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizeireviere Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd bitten Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beziehungsweise 07231 186-3311 zu melden.

Antonia Klein, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell