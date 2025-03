POL-EU: Polizei weist erneut auf den Wechsel des Versicherungskennzeichens hin

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (4. März) kam es um 12.08 Uhr zu einem Alleinunfall von einem Radfahrer auf der Straße Pützbergring in Euskirchen. Der 64-jährige Radfahrer aus Euskirchen befuhr mit seinem Fahrrad auf einem Gehweg die Straße Pützbergring in Fahrtrichtung Eifelring. Der Mann stürzte ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein ...

mehr