POL-EU: Radfahrer stürzt auf Gehweg

Schleiden (ots) - Am Dienstag (4. März) befuhr eine 21-Jährige aus dem Rhein-Erft-Kreis um 16.42 Uhr die Bundesstraße 258 von Schleiden in Fahrtrichtung Schleiden-Harperscheid. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 21-Jährige nach links auf die Gegenfahrbahn und kam nachfolgend in einer angrenzenden Böschung zu Fall. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz und wurde mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr