POL-EU: Mit Krad gestürzt

Mechernich (ots) - Am Montag (3. März) kam es um 17.40 Uhr im Stiftsweg in Mechernich zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, bei dem ein Kind auf einem Fahrrad verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind (10) mit einem Fahrrad den Stiftsweg in Fahrtrichtung Krankenhaus. Zur gleichen Zeit fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus einer Grundstückseinfahrt heraus und kollidierte mit dem Radfahrer. ...

