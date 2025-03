Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebstahl wurde vom Ladendetektiv beobachtet

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstag (4. März) beobachtete ein Ladendetektiv gegen 15.30 Uhr zwei Männer (22, 24) bei einem Ladendiebstahl in einem Kaufhaus auf der Spiegelstraße in Euskirchen.

Während der 24-Jährige Schuhe an sich nahm, entwendete der 22-Jährige eine Jacke. Anschließend entfernten sich beide Personen zügig aus dem Geschäft.

Der Ladendetektiv konnte die beiden Männer am Bahnhof in Euskirchen antreffen und informierte die Polizei.

Das Diebesgut hatten die Männer bereits bei sich.

Gegen beide Männer wurde eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls gefertigt. Außerdem erhielten die Männer einen Platzverweis für die Euskirchener Innenstadt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell