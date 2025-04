POL-PDLD: Ilbesheim bei Landau - Geschwindigkeitskontrolle

Wörth am Rhein (ots) - Donnerstagnacht wurde in einem Discounter der Brandmeldealarm ausgelöst. Feuerwehr- und Polizeikräfte fuhren an die Örtlichkeit und konnten einen eingesperrten LKW-Fahrer feststellen. Der 58-jährige Zulieferer aus Portugal hatte sich versehentlich im Treppenhaus eingesperrt, da die Tür hinter ihm ins Schloss fiel. Laut eigenen Angaben bekam er Panik und löste den Brandmelder aus. Er wurde ...

mehr