POL-PDLD: schwerer Motorradunfall B48 - Zeugen gesucht

Annweiler (ots)

Am 12.04.2025, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus dem Badischen die B48 von Sarnstall nach Kaiserslautern. Auf Höhe Hofstätten überholte er einen in gleicher Richtung auf der B48 fahrenden unbekannten Motorradfahrer und überfuhr dabei die durchgezogene Mittellinie. Zudem übersah er beim Überholen den entgegenkommenden PKW eines 45 Jährigen. Das Krad kollidierte mit dem PKW, wobei der Motorradfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mittels Rettungsdienst in ein Landauer Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Schadenshöhe liegt insgesamt bei ca. 60.000,- EUR. Im PKW blieben alle Insassen unverletzt. Der überholte Motorradfahrer entfernte sich vor Eintreffen der aufnehmenden Beamten von der Unfallstelle. Er wird gebeten sich bei der Polizei in Annweiler zu melden. Tel. 06346-96462519 oder pwannweiler@polizei.rlp.de. Während der Unfallaufnahme bis Reinigung der Fahrbahn (Dauer ca. 1,5 h)kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen mit Rückstau.

