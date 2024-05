Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 05.05.2024

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden/Ortsteil Walle. Sachbeschädigungen und Kennzeichendiebstahl an mehreren Pkw - In der Nacht von Freitag 03.05.2024, auf Samstag 04.05.2024, haben bislang Unbekannte an zwei Pkw, welche in der Waller Heerstraße und Achtern Hoff am Fahrbahnrand abgestellt waren, mittels eines scharfen Gegenstandes je einen Reifen zerstochen. Zudem wurde an einem Transporter, welcher in der Hinrich-Gerken-Straße abgestellt war, das hintere Kennzeichen entwendet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Verden unter der Rufnummer 04231/8060.

Bereich Achim

Achim/Ortsteil Uphusen. Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen - Am Samstagvormittag kam es in Uphusen auf der Uphuser Heerstraße (Landesstraße 158) zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Fahrerin eines VW fuhr aus der Straße Am Weserberg nach links in die Uphuser Heerstraße ein. Dabei bemerkte sie ersten Erkenntnissen zu Folge den vorfahrtberechtigten 85-jährigen Fahrer eines Daimler-Benz zu spät, der die Uphuser Heerstraße in Fahrtrichtung Achim befuhr. Es kam zu einem Zusammenprall beider Pkw, wodurch sich diese ineinander verkeilten. Beide Beteiligte wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 75000,- Euro geschätzt. Die Landesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden, sodass der Verkehr über die umliegenden Wohngebiete umgeleitet wurde.

Ottersberg. Einschleichdiebstahl - Am Samstagabend kam es in Ottersberg in der Straße Alter Weg zu einem Einschleichdiebstahl. Zum Tatzeitpunkt verschaffte sich eine bislang unbekannte weibliche Täterin Zugang über eine unverschlossene Terrassentür zu den Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses. Die Täterin durchsuchte diverse Räume. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich der männliche 92-Jährige Bewohner und die weibliche 88-Jährige Bewohnerin beim Abendessen in der Küche. Durch Geräusche wurden die Geschädigten schließlich auf die Täterin aufmerksam, woraufhin die Täterin fußläufig flüchtete. Sofort nach Kenntniserlangung leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Täterin konnte jedoch nicht angetroffen werden. Die Täterin kann als korpulent, ca. 160 cm groß, dunkle Haare, ca. 30 Jahre alt und bekleidet mit einem weiß-bunten Oberteil, beschrieben werden. Bei dem Diebesgut handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Bargeld. Wer Hinweise zum Geschehensablauf geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202/9960.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Ritterhude. Zigarettenautomat aufgebrochen - Am späten Samstagnachmittag wurde der Polizei ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Straße An der Trift gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Automat mittels unbekannten Hebelwerkzeuges aufgebrochen wurde. Aus dem Automaten entwendeten die Täter sowohl sämtliche Zigarettenschachteln als auch Bargeld. Der genaue Tatzeitraum kann zurzeit noch nicht näher eingegrenzt werden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ritterhude unter 04292/811740 zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

