Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schwerer Verkehrsunfall

Bad Salzungen (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in Bad Salzungen an der Kreuzung am Rhönblick zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person. Eines der beteiligten Fahrzeuge kam aus der Friedrich - Engels - Straße gefahren. Das andere kam aus der Wildprechtrodaer Straße und folgte der abknickenden Vorfahrtstraße in Richtung Stadion. Durch Missachtung der Vorfahrtsregelung kam es zur Kollision. Die Fahrzeugführerin des Vorfahrtsberechtigten Fahrzeugs wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bad Salzungen gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Straße war kurzzeitig voll gesperrt.

