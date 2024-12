LPI-SHL: Stundenlange Vollsperrung nach umgestürzten LKW

Eisfeld (ots) - In der Zeit von Freitag (29.11.2024) auf Samstag (30.11.2024) wurden von einem Pkw Skoda beide Kennzeichen entwendet. Dieser war in diesem Zeitraum auf dem Marktplatz in Eisfeld abgestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Hildburghausen Telefon: 03685 778 0 E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de ...

mehr