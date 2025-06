POL-FR: Höchenschwand: Trunkenheitsfahrt

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 21.05.2025, wurde Saadedin M. aus Freiburg bei der Polizei als vermisst gemeldet. Der Mann war nach derzeitigem Kenntnisstand zuletzt am 20.05.2025 in der Werthmannstraße in der Nähe seiner Wohnung gesehen worden. Überprüfungen möglicher Hinwendungsorte und Versuche, mit dem Vermissten telefonisch Kontakt aufzunehmen, erbrachten ...

mehr