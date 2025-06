Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Lauchringen: Nötigung im Straßenverkehr mit anschließender Körperverletzung

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 29.05.2025, gegen 20:00 Uhr soll es auf der L 159 zwischen Untermettingen und Detzeln zu einem Verkehrsdelikt gekommen sein. Eine 29-jährige mit ihrem 31-jährigen Mitfahrer wurden durch ein Motorrad überholt und zum Anhalten genötigt. Dabei soll die Sozia des Motorrads die beiden Insassen mittels ausgestrecktem Mittelfinger beleidigt haben. Im weiteren Verlauf stand das Motorrad dann neben der Fahrbahn und der Fahrer und seine Sozia versuchten das Fahrzeug der Geschädigten anzuhalten. Diese fuhren ohne Anzuhalten weiter in Richtung Lauchringen. Das Motorrad soll dem Auto dann bis Lauchringen gefolgt sein, wo es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden männlichen Beteiligten gekommen sein soll. Anschließend entfernt sich das Motorrad wieder in unbekannte Richtung. Die Verkehrspolizei Waldshut (07751 8963- 0) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum zwischen Untermettingen und Lauchringen Teile dieses Sachverhalts beobachtet haben oder Hinweise zum Motorrad geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell