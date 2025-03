Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Neues Polizeipräsidium der Polizei Oberhausen: Vergabeverfahren erfolgreich abgeschlossen

Oberhausen (ots)

Es ist ein Meilenstein für den Bau des neuen Polizeipräsidiums in Oberhausen. Denn nach einem langen und formal erforderlichen Auswahlprozess, bei dem die Bieter ihre individuellen Vorschläge für einen Neubau präsentiert haben, hat die Bietergemeinschaft Ten Brinke Projektentwicklung GmbH & Co. KG und JBR Partner nun offiziell den Zuschlag erhalten. Am Dienstag (11.03.) unterzeichneten die Bieter und die Polizeipräsidentin Dr. Sylke Sackermann den Mietvertrag für den Neubau an der Concordiastraße.

"Die Anforderungen an die Polizei sind im Laufe der vergangenen Jahre gestiegen. Ein Grund mehr, weshalb wir ein modernes und zukunftsfähiges Polizeipräsidium benötigen", so Polizeipräsidentin Dr. Sackermann. "Dem sind wir nun mit der Vertragsunterzeichnung einen großen Schritt nähergekommen. Ich freue mich nun auf die Realisierung des neuen Polizeipräsidiums für Oberhausen." Zu verdanken ist dies nicht zuletzt auch der tatkräftigen Unterstützung durch das Ministerium des Innern NRW sowie des LZPD NRW (Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste) (Bereich für Liegenschaftsangelegenheiten), die den Prozess begleitet und diesem letztlich auch zugestimmt haben.

Die Bietergemeinschaft hat bereits Erfahrung mit dem Bau von Polizeigebäuden, hat zum Beispiel den Neubau des Hauptgebäudes der Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis oder die Polizeidienststelle Emmerich realisiert. Sie ist nach der Unterzeichnung des Mietvertrags offiziell beauftragt und wird mit der weiteren Detailplanung sowie der Umsetzung des Baus an der Concordiastraße beginnen. Sollte alles nach Plan ablaufen, dürften die Räumlichkeit im Jahr 2029 der Polizei übergeben werden.

