POL-OB: E-Bikes im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen

Oberhausen (ots) - Mit 70 km/h wurde am Mittwochnachmittag (05.03.2025) um 15:33 Uhr ein VW Golf auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Oberhausen-Osterfeld gemessen. Erlaubt sind dort maximal 30 km/h. Für den Fahrer bedeutet das jetzt: 260,00 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Oberhausen Pressestelle Telefon: 0208/826 22 22 E-Mail: ...

