Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei Bad Salzdetfurth stellt diverse Verkehrsverstöße fest

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/LAMSPRINGE (erb). Am Tag des 22. März 2025 führte die Polizei Bad Salzdetfurth an verschiedenen Örtlichkeiten ihres Zuständigkeitsgebiets mobile Verkehrskontrollen durch. Als Ergebnis leiteten die Beamten insgesamt mehrere Strafverfahren im Raum Lamspringe und Söhlde ein.

Am Vormittag, etwa um 10:10 Uhr, stoppen Polizeikräfte einen Kleintransporter samt Anhänger in der Hildesheimer Straße in Lamspringe. Der 37-jährige Führer der Fahrzeugkombination, der im selben Ort wohnt, war jedoch nicht in Besitz der in diesem Fall erforderlichen Fahrerlaubnisklasse "BE". Die Folge war ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderlicher Fahrerlaubnis.

Etwas später, um 11:20 Uhr, überprüfte eine Funkstreife den Fahrzeugführer eines Kleinkraftrads in Lamspringe (Straße Kallenberg). Sie stellten hierbei fest, dass der 60-jährige Lamspringer nicht nur ohne Sicherheitshelm unterwegs war, sondern auch keine Fahrerlaubnis für das Gefährt vorweisen konnte. Entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt.

Gegen 12:20 Uhr kontrollierten Polizisten einen E-Scooter-Fahrer im Söhlder Ortsteil Hoheneggelsen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 19-jährige Mann mit Wohnsitz ebenfalls in Hoheneggelsen ohne entsprechende Versicherung fuhr. Sie fertigen eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Nachmittags, um 16:40 Uhr fuhr eine 17-jährige vom Einkaufen Im Kleinen Maser in Lamspringe mit ihrem Motorroller nach Hause. Die Fahrt wurde jäh von Polizeibeamten unterbunden, weil auch in diesem Fall keine Haftpflichtversicherung mehr vorlag. Gegen die Lamspringerin laufen nun ebenfalls strafrechtliche Ermittlungen wegen der fehlenden Versicherung.

Wenig später, gegen 16:50 Uhr, geriet ein weiteres motorisiertes Zweirad in den Fokus zweier Polizeibeamter. Das Kraftfahrzeug war zuvor in der Feldstraße in Lamspringe unterwegs und wollte in die Hindenburgstraße abbiegen. Bei Erkennen der Polizei versuchte sich die 18-Jährige kurz der Verkehrskontrolle unbemerkt zu entziehen. Die Beamten hatten sie allerdings bereits wahrgenommen und folgten ihr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle ergab sich der Verdacht, dass das Gefährt mit nicht dafür ausgegebenen Versicherungskennzeichen und ohne Fahrerlaubnis geführt worden war. Das Kraftfahrzeug wurde unter anderem zur beweissicheren Feststellung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit sichergestellt. Es wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ebenfalls wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die 18-jährige Fahrzeugführerin und gegen den 60-jährigen Halter ermittelt.

In allen Fällen wurde den angetroffenen Personen die Weiterfahrt untersagt. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell