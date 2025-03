Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrraddiebstahl

Hildesheim (ots)

Sarstedt-(jb) Unbekannte Täter entwendeten am 22.03.2025 in der Zeit von 4.00 Uhr bis 8.00 Uhr ein schwarzes Mountainbike, welches an einem Fahrradständer vor einem Hauseingang in der Nussbaumstraße in Sarstedt angeschlossen stand. Die Täter kniffen das massive Zahlenpanzerschloss durch, mit dem das Fahrrad gesichert war. Das Schloss selbst ließen sie vor Ort. Zeugen, die verdächtige Personen in diesem Bereich festgestellt haben, mögen sich bitte bei der Polizei in Sarstedt melden. Tel.: 05066/9850.

