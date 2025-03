POL-HI: Brand einer Grünfläche - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Alfeld (uz) - Am 21.03.2025 kam es gegen 19:00 Uhr in Alfeld zu einem Verkehrsunfall. In der Göttinger Straße in Richtung B3 kollidierte ein Pkw mit einem freilaufenden Hund, der die Straße überquerte. Der Hund ist nach dem Zusammenstoß weggelaufen. Der/die Hundehalter/in wird gebeten, sich bzgl. des Verkehrsunfalls bei der Polizei in Alfeld zu ...

