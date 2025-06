Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bernau: Auf geparktes Auto aufgefahren

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.05.2025, gegen 09:30 Uhr verunfallte ein 75-jähriger Kia-Fahrer auf der L 149 zwischen Bernau- Dorf und Bernau. Vermutlich aufgrund der Sonneneinstrahlung kam der Kia-Fahrer von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Citroën. Durch den Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde zunächst einem Arzt vorgestellt und dann in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 EURO.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell