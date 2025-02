Feuerwehr Düren

FW Düren: Ausgedehnter Zimmerbrand im Stadtgebiet Düren

Düren (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Feuerwehr Düren, der Rettungsdienst, sowie die Polizei durch die Kreisleitstelle zu einem Zimmerbrand mit Menschenleben in Gefahr, in die Girbelsrather Straße alarmiert. Die Anrufer gaben an, dass sich vermutlich noch eine Person in der Wohnung befindet. Bei Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass schon alle Bewohner das Mehrfamilienhaus unverletzt verlassen hatten. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr konnte den Brand im 2. Obergeschoss lokalisieren und den Brand im Schlafzimmer schnell bekämpfen. Im Anschluss an die Löscharbeiten musste das Gebäude mittels Hochleistungslüfter von Rauch befreit werden. Im Einsatz waren 25 Einsatzkräfte. Alle Bewohner werden vorübergehend in andere Objekte untergebracht.

