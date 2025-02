Feuerwehr Düren

FW Düren: Brand in Hauseinfahrt - Bewohner retten sich über Leitern

Düren (ots)

In der Nacht zum 02.02.2025 kam es zu einem Brand in einer Hausdurchfahrt im Bretzelnweg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet dort gelagerter Unrat in Brand. Dichter Rauch versperrte den Bewohnern den regulären Fluchtweg ins Freie. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr konnten sich zahlreiche Bewohner eigenständig unteranderem über Leitern aus den oberen Stockwerken retten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Aufgrund der starken Rauchentwicklung waren jedoch aufwendige Lüftungsmaßnahmen erforderlich. Durch den Rettungsdienst wurden 8 Personen aufgrund einer vermeintlichen Rauchgasinhalation medizinisch erstversorgt. Keiner der Personen musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Nach Abschluss der Brandbekämpfung und ausreichender Belüftung konnten die meisten Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzte sind nach aktuellem Stand nicht zu beklagen. Der Bretzelnweg wurde für die Löschmaßnahmen komplett gesperrt. Im Einsatz waren die Einheiten des LZ Mitte, die Löschgruppe Birkesdorf, die Führungsunterstützungsgruppe, die hauptamtliche Wache sowie Einheiten des Rettungsdienstes. Die Feuerwehr Düren war mit insgesamt 50 Einsatzkräften im Einsatz. Zusätzlich wurde durch die Löschgruppe Lendersdorf und Niederau der Grundschutz für das Stadtgebiet sichergestellt.

