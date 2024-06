Brilon (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Kennzeichen von Fahrzeugen in der Willinger Straße entwendet worden. Die Täter montierten die Kennzeichen der geparkten Autos ab und entfernten sich unerkannt vom Unfallort. Der Polizei liegen insgesamt fünf Sachverhalte vor. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Laura Burmann ...

mehr