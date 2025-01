Feuerwehr Düren

FW Düren: Angebrannter Mülleimer im Keller

Düren (ots)

Am Sonntagmittag um 13:11 Uhr wurde die Feuerwehr Düren zu einem Kellerbrand in die Gneisenaustraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Rauchentwicklung aus dem Keller in den Treppenraum des Mehrfamilienhauses festgestellt werden. Durch die Feuerwehr wurde umgehend eine taktische Ventilation des Treppenraums sowie eine Brandbekämpfung eingeleitet. Ursächlich für die Rauchentwicklung war ein angebrannter Mülleimer in einem Kellerabteil, welcher durch die Feuerwehr abgelöscht und aus dem Gebäude gebracht wurde. Der betroffene Bereich wurde anschließend mittels Hochleistungslüfter belüftet. Es gab keine verletzten Personen.

Original-Content von: Feuerwehr Düren, übermittelt durch news aktuell