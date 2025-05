Polizei Duisburg

POL-DU: Hüttenheim: 33-Jähriger randaliert in Straßenbahn - Druckluftwaffe sichergestellt

Duisburg (ots)

An der Straßenbahnhaltestelle "Mannesmann Tor 2" auf der Straße Am Sittert kam es am Donnerstagabend (1. Mai, 19:30 Uhr) zu einem Polizeieinsatz. Ein 33-Jähriger hatte zuvor in der Bahn randaliert und versucht, den Fahrer sowie Fahrgäste zu attackieren. Ein ebenfalls 33 Jahre alter Fahrgast wollte eingreifen und habe dann den Randalierer mit einer Druckluftwaffe bedroht.

Die alarmierten Beamten fixierten den Randalierer und brachten ihn zur Abregung seines Gemütszustandes ins Polizeigewahrsam. Er muss sich nun mit einer Anzeige auseinandersetzen; ebenso der 33-jährige Fahrgast, der nicht im Besitz eines entsprechenden Waffenscheins ist. Die Waffe wurde sichergestellt.

