POL-DU: Petershagen/Duisburg: Maschinenausfall - Binnenschiff blockierte Weser bei Petershagen

Duisburg/Petershagen (ots)

Die Wasserschutzpolizei Minden ist am Mittwochmorgen (30. April, gegen 7:30 Uhr) wegen eines manövrierunfähigen Gütermotorschiffs auf der Weser alarmiert worden. Grund war nach aktuellem Kenntnisstand ein Maschinenschaden, durch den das Schiff außer Kontrolle geriet. Es fuhr sich daraufhin fest und lag quer zur Fahrrinne. In der Folge musste die Weser durch die Wasserschutzpolizei in diesem Bereich bis zum Nachmittag für die Schifffahrt gesperrt werden.

Mit Hilfe von zwei Schubbooten gelang es, das festgefahrene Schiff zu befreien und in einen nahegelegenen Vorhafen zu bringen. Verletzt wurde niemand. Gegen das Schiff wurde ein Weiterfahrverbot ausgesprochen.

