POL-DU: Duisburg/Minden: Müllentsorgung unterhalb der Trogbrücke - Zeugensuche

Duisburg (ots) - Am Montagnachmittag (28. April, 16:52 Uhr) beobachteten Beamte der Duisburger Polizei einen 20-Jährigen, der in der Friedrich-Ebert-Straße Drogen auf offener Straße verkaufte. Der polizeibekannte Mann war bereits letzte Woche mit Drogen in Verbindung gebracht worden. Die Polizisten durchsuchten ihn und fanden eine nicht geringe Menge an ...

