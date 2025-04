Polizei Duisburg

POL-DU: Walsum: Auf frischer Tat beim Drogenhandel ertappt - Festnahme

Duisburg (ots)

Am Montagnachmittag (28. April, 16:52 Uhr) beobachteten Beamte der Duisburger Polizei einen 20-Jährigen, der in der Friedrich-Ebert-Straße Drogen auf offener Straße verkaufte. Der polizeibekannte Mann war bereits letzte Woche mit Drogen in Verbindung gebracht worden. Die Polizisten durchsuchten ihn und fanden eine nicht geringe Menge an Heroin-Bubbles und Bargeld. Die Einsatzkräfte nahmen den 20-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

